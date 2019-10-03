С этого учебного года на «Студенческом автобусе» можно отправиться в Тюлячи, Бугульму и Йошкар-Олу

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). С этого учебного года у социального проекта «Студенческий автобус» появились новые направления и рейсы — это позволит большему числу иногородних студентов отправляться в родные города со скидкой, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

В частности, студенты могут уехать из Казани в Набережные Челны, Тюлячи, Бугульму, Альметьевск, Буинск и Йошкар-Олу и обратно. Список направлений планируется расширить.

Чтобы купить билет на автобус со скидкой, необходимо предварительно забронировать место через google-форму в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте», после чего необходимо подтвердить бронь по телефону.

Для посадки в автобус нужно иметь с собой студенческий билет — его номер также нужно указать при бронировании места.

«Проект имеет высокое прикладное значение, в связи с тем, что столица республики аккумулирует большое количество иногородних студентов. Здесь студенты получают возможность по специальной цене — со значительной скидкой для них — уехать домой на выходные и вернуться на учебу на комфортабельных автобусах, маршруты которых пролегают через общежития и учебные корпуса вузов», — отметил глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

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