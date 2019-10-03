Журналисты со всей России о Казани: Мало кафе, много стильных студентов и мечта о чак-чаке

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Два храма, одну мечеть, но не улицу Баумана увидели победители XII Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» на экскурсии по Казани.

«В Казани больше всего удивило то, что молодежи очень много, почувствовала себя как на Никольской в Москве, все такие стильные, крутые. Я все жду, пока закончится красивая часть города и начнётся некрасивая, а она пока не начинается», — поделилась своими впечатлениями о столице Татарстана журналистка из Северной Осетии Мадина Кочиева.

Экскурсия для 13 журналистов продлилась 2,5 часа. Участники за это время побывали в мечети Кул Шариф, в Богородицком монастыре и в Благовещенском соборе, успели погулять на всех центральных улицах Казани, кроме улицы Баумана. Но именно эту улицу хотела посетить журналистка из Ростовской области.

«Я в Казани второй раз, и всегда хочется возвращаться на улицу Баумана», — отметила гостья из города Шахта Белла Севостьянова.

Некоторые журналисты посетили Казань впервые, но успели разглядеть небольшие минусы.

«Думаю, это действительно третья столица России. Единственное, мне кажется, здесь мало кафе, где сочетаются и цена, и качество. Мы сегодня видели одну столовую, где люди стояли прямо на улице в очереди. Я думаю, ресторатору сюда можно зайти», — рассказала победительница конкурса из Тулы Екатерина Федосева.

Екатерина добавила, что она наслышана о легендарном чак-чаке и собирается завтра впервые его попробовать.



Конкурс проводится в Республике Татарстан ежегодно в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2021 годы».

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году на участие во Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка (в 2018 году — 189 заявок), 1234 работы (в 2018 году — 1392 работы) из 56 регионов Российской Федерации (в 2018 году из 49 регионов РФ).

Призовой фонд конкурса в 2019 году составляет 1,82 млн рублей, из них 500 тыс. рублей — Гран-при.

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