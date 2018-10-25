В премьерном спектакле театра «Экият» появятся куклы Альфии Авзаловой и Ильхама Шакирова

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 18 и 19 октября в Малом зале Татарского государственного театра кукол «Экият» состоится премьера музыкального спектакля для взрослых «Альфия». Это первый спектакль Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Спектакль «Альфия» в постановке Зайниева расскажет о творческой славе легендарной певицы Альфии Авзаловой. При помощи кукол режиссер задумал воссоздать момент, когда она лежала в больнице и у нее пропал голос.





Сюжет повествует о нелегкой жизни Авзаловой – режиссер показал, как певица испытала на себе все тяготы жизни и осталась такой, как росточек, который пробивается из народа. Благодаря природному дару артистка сумела пройти нелегкий путь, стать основателем целого направления в искусстве – эстрадного исполнения татарских народных песен.



В спектакле также можно будет увидеть куклу легендарного певца Ильхама Шакирова.



Художник–постановщик спектакля Сергей Рябинин, композитор – заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.



В спектакле прозвучат песни из репертуара Альфии Авзаловой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.