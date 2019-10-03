Правоохранители установили личность челнинца, которого убил и расчленил знакомый

(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стала известна личность челнинца, которому после убийства приятель отрезал голову. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Им оказался ранее разыскиваемый отделом полиции «Комсомольский» без вести пропавший 53-летний Рустэм Попов, проживавший в частном доме в поселке Сидоровка.

27 сентября вечером мужчина уехал из дома на такси, и с тех пор о его судьбе ничего не было известно.

На момент пропажи голова челнинца была обрита наголо, у него отсутствовал зуб — передний правый резец. Кроме того, половина тела пропавшего была покрыта шрамами от ожогов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах мужчина отрезал голову приятелю и выбросил ее под мост. На месте водолазы развернули поисковые работы.

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