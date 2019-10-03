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Татар-информ

3 октября 2019, 18:32

Политика

Ольга Павлова: Чтобы развивать бадминтон в школе, необходимы только волан, ракетка и спортзал

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Политика

Ольга Павлова: Чтобы развивать бадминтон в школе, необходимы только волан, ракетка и спортзал

Фото: Пресс-служба Депутата Государственной Думы Ольги Павловой

Общественный совет федерального проекта «Детский спорт» рекомендовал главам Татарстана взять под контроль развитие бадминтона в школах.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Развитие бадминтона в школах не требует особых затрат, в то же время этот вид спорта помогает бороться со многими проблемами здоровья школьников. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова на заседании регионального общественного совета проекта «Детский спорт», реализуемого партией «Единая Россия».

В своем выступлении Ольга Павлова напомнила, что в ежегодном послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил наладить сотрудничество между образовательными школами и спортивными федерациями, так как это давно происходит во многих странах мира.

«Бадминтон не является дорогим видом спорта во всех отношениях. Для того чтобы развивать бадминтон в школе, необходимы только волан, ракетка и разметка в школьном спортзале. К тому же бадминтоном заниматься на одной площадке одновременно может большое количество людей», – сказала Павлова. «Занятие этим видом спорта помогает бороться со многими проблемами здоровья у школьников, в том числе с миопатией, гиподинамией, лишним весом, нарушением осанки», – добавила она.

По словам депутата, бадминтон должен быть как можно шире задействован в школьной программе, поскольку этот вид спорта очень распространён в Татарстане. «В республике этим видом спорта занимаются более 14 тыс. спортсменов в 43 районах, Татарстан уже не первый раз проводил международные соревнования по бадминтону», – уточнила Ольга Павлова.

В Казани сегодня прошло заседание регионального общественного совета федерального проекта «Детский спорт», в работе которого приняли участие председатель совета Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов, президент Европейской Федерации бадминтона Питер Таркало, глава Федерации бадминтона РТ Юрий Чеплыгин, замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов, представители профильных ведомств республики. По итогам заседания была принята резолюция, в которой главам муниципалитетов Татарстана рекомендовали взять под контроль развитие бадминтона в школах. А также усилить взаимодействие с федерацией бадминтона РТ по вопросам подготовки, переподготовки и переквалификации тренерских кадров.

 

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