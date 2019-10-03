В лаишевском селе Кирби открылась спортплощадка в рамках проекта «Спорт – норма жизни»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В селе Кирби Лаишевского района РТ состоялось открытие новой универсальной спортивной площадки. Объект предназначен для игр в баскетбол и волейбол, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Новую площадку возвели в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



Программа предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% в России доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.



Всего с 2013 по 2018 годы построено 887 спортивных площадок во всех 45 муниципальных образованиях республики. В 2019 году программа реализуется в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и восьми лыжных баз, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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