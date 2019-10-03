В Татарстане построят комплекс по сжижению природного газа и сети КриоАЗС

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарстане планируется строительство комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций. Соответствующий план мероприятий Правительство РТ и ПАО «Газпром» подписали на Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Подписание плана мероприятий ("дорожной карты") между Правительством Республики Татарстан и ПАО "Газпром" по реализации инвестиционных проектов: "Строительство комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан" и "Строительство сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан"», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июне этого года Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ-2019 подписали соглашения по реализации данных инвестиционных проектов.

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