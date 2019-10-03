Комитет по охране культурного наследия РТ: Фасад казанского ЦУМа запрещено менять

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Внешний облик здания ЦУМа в Казани после реконструкции не должен измениться. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Фасадные решения однозначно изменению не подлежат», — подчеркнул руководитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в торговом центре грядет ремонт. Иван Гущин отметил, что в адрес Комитета пока не поступила проектная документация по реконструкции ЦУМа, однако в перспективе ее планируют обсуждать с экспертами.

«Проектное решение будем рассматривать в том числе с экспертным сообществом», — уточнил Иван Гущин.

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