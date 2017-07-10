В новом мусульманском лагере в Болгаре дети со всего мира будут изучать ценности ислама

(Болгар, 3 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Международный мусульманский лагерь будет построен неподалеку от Болгарской исламской академии в Спасском районе Татарстана. Об этом сообщил сегодня Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову в рамках его визита в Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

«[Президент Татарстана] Рустам Минниханов выдвинул идею построить здесь, за Болгарской исламской академией, Всероссийский лагерь для верующих детей на все лето. Здесь очень красивое место. Уже проектирование началось, тут есть все необходимые условия», — отметил Государственный советник РТ в беседе с гостем сразу после экскурсии по Болгарской исламской академии.

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов пояснил корреспонденту ИА «Татар-информ», что данная идея была предложена 15 мая на традиционном совещании.

«Это будет международный мусульманский лагерь, куда бы приезжали дети для языковых занятий и обучения основным нравственным ценностям ислама. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Этот проект будет расположен рядом с академией, и наши магистранты и докторанты будут иметь возможность прохождения там практики и оказания помощи», — отметил он.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV века. Он не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах — Волжской Булгарии и Золотой Орде, исчезнувшей культуре и жизненном укладе. В 2014 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Целью визита Игоря Комарова в Казань является проведение заседания совета округа по развитию внутреннего и въездного туризма. На заседании 4 октября будет презентован туристический потенциал Татарстана.

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