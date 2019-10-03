Школьница из Казани завоевала награды чемпионата по ментальной арифметике в Малайзии

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Ученица 4 «А» класса казанской гимназии № 8 Мария Рубцова на днях вернулась с международного чемпионата по ментальной арифметике в Малайзии, завоевав призовые места, а также специальный кубок по итогам отдельного онлайн-тестирования.

Как рассказала сама Маша корреспонденту ИА «Татар-информ», она начала заниматься ментальной математикой случайно и с подачи мамы, которая увидела информацию о методике быстрого устного счета пару лет назад в Интернете.

«Мама решила записать меня на эти занятия. Когда мы пришли, мне все понравилось, и я осталась заниматься регулярно — сейчас уже два года, получается. До этих занятий мне больше нравился русский язык», — призналась гимназистка.

Участницей Innovate arithmetics international competition в Малайзии Мария стала, к слову, уже второй раз. В прошлом году девочка также приезжала на соревнования и в разных «номинациях» (уровнях) заняла второе и третье места и, как и в этом году, кубок по результатам онлайн-тестирования.

«В этом году наш результат — третье и четвертое места по пятому уровню (всего их в математике 10). Специальным кубком отдельно в категории „онлайн“ награждают только тех, кто вошёл в десятку лучших и при этом занимался и самостоятельно каждый день онлайн, удаленно, то есть не пропустив ни одного дня. Маше такой кубок вручают два года подряд», — уточнила мама школьницы Елена Рубцова.

Задания дети также выполняли на специальных счетах (абакусе) и в уме (ментально). Среди участников помимо хозяев чемпионата было много детей из Казахстана, подметила Елена Рубцова. Самыми сильными и главными призерами, не тая пояснила она, признаются те, кто решает задачи на слух. Марии для этого пока не хватает идеального знания английского языка.

«В Малайзию мы поехали не только вместе с дочерью, но еще и со старшим сыном — он уже не школьник, так что помогает нам ориентироваться в другой стране с английским языком. Говорят, что соревнования проводятся в разных странах, но нам пока дважды выпадала Малайзия. Соревнования проходят за один день, мы в этом году приехали на пять — заодно все там посмотрели, изучили. Так что в следующем году поедем, только если проводиться будет уже не в Малайзии», — заключила мама Марии Рубцовой.

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