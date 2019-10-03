Татарстанских педагогов приглашают принять участие в конкурсе видеоуроков «Права человека»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Татарстанские студенты, преподаватели, педагоги-методисты и руководители образовательных организаторов могут принять участие во всероссийском конкурсе видеоуроков «Права человека», сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ.

Видеоуроки должны быть рассчитаны на учеников 5 — 11-х классов.

Конкурс в преддверии празднования Дня учителя проводит омбудсмен РФ, его цель — сформировать у школьников умения и навыки практического применения знаний о правах человека с использованием образовательных видеоуроков, которые помогут дать первоначальные представления о правах и обязанностях граждан.

Участники должны представить конкурсную работу в электронном виде или ссылку на нее до 15 ноября по электронной почте: konkurs@ombudsmanrf.ru. Победителей наградят в канун Международного дня прав человека.

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