На территории казанской гимназии № 7 установят бюст Героя России Алексея Козина

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 7 октября часов на территории гимназии №7 Ново-Савиновского района Казани состоится торжественное открытие бюста военнослужащего внутренних войск МВД России, Героя России Алексея Козина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В школе запланировано проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения: спортивные соревнования на кубок Алексея Козина, уроки мужества с участием сотрудников Росгвардии, экскурсия в музей «Казанский обвод», посвящение в юнармейцы.

В целях увековечивания памяти Героя России в 2016 году гимназии присвоено почетное звание МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А. В. Козина».

Открытие памятника запланировано на два часа дня.

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