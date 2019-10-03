Взяли 8 айфонов в кредит для приятеля: в Казани судят обманувшего товарищей жителя Азнакаево

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Сегодня перед судом в Казани предстал житель Азнакаево, который убедил знакомых взять для него в кредит дорогостоящие телефоны.

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Азнакаево Ригель Мухамадиев.

По версии следствия, молодой человек убедил восьмерых знакомых оформить на себя в кредит смартфоны iPhone различных моделей. Он объяснил, что банки отказывают ему в кредитовании и обещал исправно платить по счетам.

С обманутыми товарищами Мухамадиев находился в хороших отношениях, подвоха никто не ждал. Одной из жертв стала Лия Гафитятуллина. Девушка приобрела в кредит для подсудимого iPhone Х за 84 тысячи рублей.

«Ригель — мой хороший знакомый, общаемся достаточно давно. Вообще он и раньше занимал у меня небольшие суммы, но всегда все своевременно возвращал. Поэтому я без всяких сомнений согласилась ему помочь», — рассказала Лия.

По словам девушки, Мухамадиев предоставил ей семь тысяч рублей в счет погашения первого платежа, однако потом пропал и перестал выходить на связь.

«Я решила рассказать все родителям Ригеля, на что они мне ответили, что согласны выплатить долг сына частично, и дали мне две тысячи рублей. Но меня не устроил такой вариант, и я решила обратиться в суд», — сообщила девушка в суде.

У всех потерпевших одинаковая история. Каждый заподозрил неладное лишь тогда, когда Мухамадиев переставал отвечать на звонки. Познакомились потерпевшие уже в суде, куда каждый пришел в поисках истины. Многие из них до сих пор вынуждены платить кредиты и не совсем понимают, какую цель преследовал Ригель. Один из пострадавших предположил, что злоумышленник перепродал телефоны по завышенной цене.

«Общая сумма ущерба потерпевших составила более 670 тысяч рублей», — заявил пресс-секретарь Советского районного суда Казани Марат Хаертдинов.

Сам подсудимый свою вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В суде Ригель вел себя уверенно, сдержанно, но комментировать ситуацию перед журналистами не стал.

В связи с ходатайствами нескольких потерпевших о подаче гражданских исков в отношении подсудимого, а также — неявкой некоторых из них, следующее слушание перенесли на 18 октября.

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