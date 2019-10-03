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Елена Саляхова

3 октября 2019, 16:45

Происшествия

Прокурор запросил 7 лет колонии для экс-главы Росимущества РТ за взятку в 10 млн рублей

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Происшествия

Прокурор запросил 7 лет колонии для экс-главы Росимущества РТ за взятку в 10 млн рублей

Фото: Елена Саляхова

По версии следствия, Альберт Гатин попросил откат у директора фирмы, с которым он заключил госконтракт на утилизацию отходов в Нижнекамске.

 

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани гособвинение выступило в прениях по делу экс-руководителя Управления Росимущества по РТ Альберта Гатина. Мужчина обвиняется во взятке в 10 миллионов рублей.

 

Как следует из материалов дела, в 2013 году управление провело тендер на утилизацию отходов в Нижнекамске. Речь шла о серной кислоте, загрязненной нефтепродуктами.

Тендер выиграла фирма «Экофарм», после чего Гатин заключил с ее гендиректором контракт на сумму в 59 миллионов рублей. Следствие считает, что сразу после подписания бумаг подсудимый попросил у бизнесмена откат в 10 миллионов рублей за подпись в акте приемки.

Испугавшись, что Гатин может внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков услуг, руководитель «Экофарм» передал ему деньги.

Альберта Гатина задержали в ноябре прошлого года. Он признал свою вину и отправился под домашний арест на время следствия.

Тем не менее, на сегодняшнем заседании Гатин сообщил суду, что оговорил себя.

«После суток в изоляторе временного содержания меня настоятельно просили признаться. Кто со мной беседовал, я не могу сказать. Они мне не представились, не были одеты в форму. Мне сказали, что если я во всем не сознаюсь, то меня отправят в СИЗО», – рассказал подсудимый.

По словам Гатина, ему якобы вручили заранее подготовленный текст с признанием, после чего отправили на допрос к следователям.

Слова подсудимого о том, что он дал признательные показания под давлением, гособвинение не убедили. Прокурор Вахитовского суда Рамиль Галеев уверен в виновности Альберта Гатина.

«Прежде всего, вина Гатина доказана его признательными показаниями и его явкой с повинной. Кроме того, в деле есть много свидетелей, которые так же доказывают виновность подсудимого. Следователь, который был допрошен в суде, подтвердил, что никакого давления на Гатина не оказывалось. Его допрос проходил в присутствии защитников», – сообщил гособвинитель.

Учитывая, что Гатин обвиняется в особо тяжком преступлении, в получении взятки в особо крупном размере, прокурор попросил суд отправить его в колонию строгого режима на семь с половиной лет.


 

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