Альфа-Банк — лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк получил престижную награду Loans Cbonds Awards — 2019 в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ». Вручение награды состоялось сегодня в Москве в рамках Х конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ». Альфа-Банк удостоился этой награды второй год подряд.

Альфа-Банк был активным участником рынка синдицированного кредитования в течение всего прошедшего года. Банк выступил организатором, букраннером, кредитным управляющим и документарным агентом нескольких крупных сделок — в частности, для Беларусбанка общим объёмом 151 млн евро и ГК «Альфа-Лизинг» общим объёмом 7 млрд рублей. Банк также выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия общим объёмом 725 млн долларов и 650 млн евро.

«Эта награда — яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем всё возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

Loans Cbonds Awards — профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds. Премия вручается ежегодно.

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