(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших «Арыш Мае» в Казани, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их в Советском районе города. В данный момент мужчины, одному из которых 24 года, второму — 31, помещены в один из следственных изоляторов города», — рассказали в полиции.

53-летняя продавец магазина рассказала полицейским, что один из незнакомцев накинул на нее полотенце, уронил на пол и несколько раз ударил ногами, а его сообщник в это время пытался кирпичом разбить платежный терминал, после чего перепрыгнул через прилавок и украл ящик с деньгами.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребер. Женщина помогла полицейским составить фотороботы и описала преступников.

В УМВД России по Казани отметили, что уголовное дело, которое было возбуждено по статье «Грабеж», будет переквалифицировано в «Разбой» из-за избиения продавца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в магазин на улице Серова зашли двое в масках, избили продавщицу и похитили ящик кассового аппарата, в котором находилось около 4 тысяч 700 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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