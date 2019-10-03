Режиссер Имамутдинов представит казанскому зрителю спектакль-исследование образа татарской женщины

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Главный режиссер казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов планирует поставить в Казани спектакль-исследование образа татарской женщины под названием «hава», что в переводе с татарского означает «Воздух». Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мы хотим поставить спектакль под названием „hава“, что в переводе с татарского означает „Воздух“. На персидском и арабском перевод этого слова звучит как „Ева“», — рассказал постановщик.

Главная роль в постановке отведена балерине Айсылу Мирхафизхан. 27-летняя танцовщица родилась и выросла в столице Татарстана, закончила КФУ и Казанское хореографическое училище. В настоящее время артистка живет в Москве и является магистрантом кафедры сценического движения и пластической выразительности актера в Театральном институте имени Б. Щукина.

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