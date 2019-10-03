На Арском кладбище Казани реставраторы сняли леса с часовни Спаса Семиозерной иконы Божьей Матери

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). На территории исторически старообрядческих захоронений Арского кладбища Казани завершена реставрация внешнего облика часовни в честь Спаса Всемилостивого и Святого образа Седмиезерной Божьей Матери. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил попечитель Казанской старообрядческой общины старо-поморского согласия (беспоповцев) Павел Звездин.

«Реставрация на средства прихожан общины шла ровно пять лет. И вот 1 октября мы сняли с часовни строительные леса», — сказал Звездин.

Часовня для поминовения усопших, к слову, находится недалеко от склепа известного купца-старообрядца Якова Шамова. Она была построена здесь по разным данным в 1870-х или в 1909 году на деньги прихожан. На реставрацию пришедшей за годы после революции в аварийное состояние небольшой, но некогда богато декорированной постройки и склепа купца, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», было собрано около 5 млн пожертвований. Несмотря на эстетическую привлекательность, в списке объектов культурного наследия часовня не числится.

Фасады строения со множественными элементами лепнины были восстановлены по старинной фотографии Арнольда Бренинга (династии Бренингов принадлежала старейшая аптека на улице Проломной, ныне Баумана, где и сейчас находится точка продажи фармпрепаратов, но уже одного из производителей лекарств — прим. Т-и). Снимок, выполненный в свое время еще на стеклянной пластине, был обнаружен на чердаке одного из старых домов Казани. Фотографию старообрядцам предоставил известный архитектор-современник Сергей Саначин.

По фотографии также удалось установить, что внешние ниши часовни были заполнены не иконами, как предполагалось, а заповедями Блаженства по углам и выдержкой из Евангелия над входной группой: «Придите ко мне вси труждающиеся и обремененные и Аз покою вы (Евангелие от Матфея — прим. Т-и)».

Пока надписи еще не восстановлены, но заменена кровля-купол, через которую за годы упадка проросли деревья. Община поставила новый медный купол, окрашенный специальной краской по пескоструйной технологии. Есть сведения, что до Революции часовня была отделана белым мрамором. Полагают, что архитектором часовни мог быть Петр Тихомирнов.

В этом году старообрядцы также намерены установить в часовне двери и окна. Пока, как объяснил Павел Звездин, проемы закрыты стеклом, которое защищено решеткой.

«Но реставрация еще не завершена полностью. В следующем году будем восстанавливать внутреннее убранство, интерьерный декор. Когда завершим, в часовне постоянно будет гореть лампадка, свет которой будет виден через стекла окон и дверей», — резюмировал собеседник информагентства, подчеркнув, что часовня предназначена для прощания с умершими, поэтому войти в нее можно будет только близким и родственникам во время прощания.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.