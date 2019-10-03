(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарстане 26 глав учебных организаций наказали за недостоверные сведения о доходах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения в справках о доходах, допущенные руководителями образовательных организаций Балтасинского района. Речь идет о занижении или завышении сумм доходов от аренды паевых земель, премий за участие в конкурсах и грантах и неверных сведениях о банковских счетах», — рассказал Галиев.

Информацию о нарушениях донесли до главы районного управления образования.

В итоге 20 руководителям объявили замечания, еще шести – сделали выговор.

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