Драматург из Беларуси приедет в Казань, чтобы оценить постановку своей пьесы на сцене ТЮЗа

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Белорусский драматург и автор пьесы «Любовь людей» Дмитрий Богославский приедет в Казанский ТЮЗ на просмотр и обсуждение постановки своей пьесы. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Спектакль “Любовь людей” вызвал диспут и общественный резонанс, и именно с него начал свою карьеру главного режиссера в театре юного зрителя Туфан Имамутдинов», — сказала Айгуль Горнышева.

34-летний драматург и режиссер Дмитрий Богославский прибудет в Казань 17 октября. Он является автором таких работ, как «Тихий шорох уходящих шагов», «А если завтра нет», «Любовь людей», которые идут сейчас в более чем в 10 городах России, а также в Грузии, Румынии и Монголии.

Он давно хотел вживую посмотреть постановку Туфана Имамутдинова, потому что читал об этой работе много отзывов и публикаций, отметила спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.