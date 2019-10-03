(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры сельхозпредприятие из Пестрецов выплатило работникам 4 млн рублей долга, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты ведомства выяснили, что в организации "Ак Барс Пестрецы" 300 работникам не заплатили зарплату за август этого года. Долг предприятия составил около 4,2 млн рублей», — рассказал Галиев.

По итогам проверки прокуратура потребовала, чтобы директор устранил нарушения и наказал виновных.

После вмешательства надзорного ведомства работникам в полном объеме выплатили заработную плату.

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