В 2020 году в Татарстане откроется первый в России централизованный архив Росреестра

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Замминистра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на встрече с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым объявила об открытии в 2020 году первого в России централизованного архивохранилища Росреестра, сообщает пресс-служба татарстанского Росреестра.

«Ввод объекта запланирован на конец 2020 года, но этот срок может быть перенесен на более раннее время», — приводит слова Абрамченко пресс-служба Росреестра Татарстана.

Строительство архивохранилища Росреестра по Приволжскому федеральному округу идет в селе Столбище Лаишевского района Республики Татарстан. Оно стартовало в феврале 2018 года и сейчас находится в завершающей стадии. Одновременно ведутся работы по благоустройству. Вместе с тем проработки требуют вопросы, связанные с логистикой и ее финансированием, добавила она.

По словам Абрамченко, это уникальный объект, имеющий очень удачное расположение. Современная высокоэффективная система хранения документов обеспечит оптимальные условия для бессрочного хранения до 33,9 млн архивных дел, что соответствует суммарному объему архива не менее 1 млрд листов документов формата А4.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство архива для хранения документов о недвижимости 14 российских регионов обойдется почти в миллиард рублей. Его планировали построить к декабрю 2020 года.

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