(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Ущерб от незаконной вырубки охраняемого леса в Мамадышском районе вырос до 5 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе проверки на территории Урманчеевского сельского поселения специалисты обнаружили дополнительные признаки незаконной вырубки леса. Там же были найдены недостроенные объекты. Выяснилось, что данные участки леса являются особо охраняемыми и входят в состав лесного фонда РФ, что не помешало злоумышленникам совершить незаконные действия», — уточнил Галиев.

На данный момент, по подсчетам специалистов, причиненный государству ущерб составил почти 5 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что на территории одного из лесных хозяйств республики незаконно вырубили 211 сосен. По данному факту возбудили уголовные дела о халатности и незаконной рубке лесных насаждений.

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