«Ак Барс» покинул тренер вратарей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня пресс-служба казанского «Ак Барса» обнародовала громкую новость — по обоюдному согласию был расторгнут контракт с финским тренером по работе с вратарями Ари Мойсаненом.

Мойсанен работал в казанском клубе с 2013 по 2018 год, затем ушел и вернулся нынешним летом.

«“Ак Барс” и тренер вратарей клуба Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, специалист уходит из клуба по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов не скрывал своего сожаления по уходу Мойсанена, комментируя ситуацию: «Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой — в “Ак Барсе” понимают, что семья важнее спорта и работы. От лица клуба и всех игроков я хочу выразить благодарность Ари за успешную работу в Казани, мы всегда ценили его вклад в победы команды. Работу тренера вратарей в “Ак Барсе” продолжит Сергей Абрамов, возможные усиления позиции новым специалистом мы обсудим с главным тренером Дмитрием Квартальновым».

Сам Мойсанен также предельно дипломатично высказался по поводу своего ухода из клуба: «Я с большой благодарностью отношусь к “Ак Барсу” за понимание моей ситуации. После пяти с половиной лет, проведённых в Казани, могу сказать только хорошее про город и клуб, его болельщиков, всех сотрудников, игроков, тренеров и руководителей, с которыми удалось поработать за это время».

Теперь в клубе остался один тренер по работе с вратарями — это Сергей Абрамов, легенда казанского хоккея, лучший вратарь в истории клуба, перешедший на тренерскую работу сразу после первого чемпионского сезона «Ак Барса» 1997-1998 гг.

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