Айрат Хайруллин: «Важно, чтобы “Школа здоровья” охватила сельские поселения»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Декаду пожилых в Татарстане стартовала акция «Школа здоровья», направленная на обеспечение долголетия россиян.

Людей пенсионного возраста будут консультировать специалисты по питанию и здоровому образу жизни, для них также пройдут различные мастер-классы и спортивные мероприятия. «Школа здоровья» запущена Фракцией «Единая Россия».

Впервые проект начал работать в Башкортостане, а после успешного регионального опыта было принято решение масштабировать акцию и на другие субъекты РФ.

Как отметил депутат ГД Айрат Хайруллин, Татарстан является лидером по внедрению различных инноваций и проектов, в том числе и социальных.

«Сейчас запущена “Школа здоровья”. Необходимо, чтобы это хорошее начинание активно развивалось и охватило сельское население. Сегодня занятия спортом стали самым востребованным видом досуга среди сельской молодежи. Людей старшего поколения тоже важно приобщать к занятиям спортом. Проводимые в рамках этой акции мастер-классы и другие мероприятия помогут не только разнообразить жизнь сельчан, но и дадут новые, современные, знания, которые помогут сохранить и укрепить здоровье. А здоровье — это самое важное для каждого человека», — прокомментировал координатор федерального проекта «Российское село» Айрат Хайруллин.

Кстати, сегодня в Казани рамках запущенной акции в кинотеатре «Мир» города Казани состоялся бесплатный сеанс фильма «Афоня». Бесплатные кинопоказы пройдут также завтра, 7, 8 и 9 октября. Пенсионеры смогут посмотреть фильмы «Москва слезам не верит», «Верные друзья», «Осенний марафон» и «Человек с бульвара Капуцинов».

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