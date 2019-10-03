(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Две жительницы Татарстана перевели лжебанкирам почти 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Аферисты звонили своим жертвам, представлялись работниками банка и сообщали о несанкционированном доступе к их счетам, после чего предлагали сделать перевод, чтобы обезопасить сбережения», — рассказали в полиции.

Таким образом, 54-летняя жительница Альметьевска перевела аферистам 100 тысяч рублей, а 38-летняя жительница Арска – 248 тысяч.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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