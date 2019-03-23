Казанский ТЮЗ отправится на театральный фестиваль имени Достоевского со спектаклем «Бал.Бесы»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казанский ТЮЗ отправится на 23-й международный театральный фестиваль имени Федора Достоевского в Великий Новгород со спектаклем «Бал.Бесы», а также представит постановки в Москве и Казани. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор учреждения Айгуль Горнышева.

«Спектакль очень сложный в перевозке и требует дополнительных вложений — финансовых и человеческих, чтобы его можно было достойно представить на другой площадке», — рассказала Айгуль Горнышева.

Декабрь будет ознаменован XI фестивалем молодой татарской режиссуры «Ремесло», где казанские артисты выступят с двумя постановками.

Также с мая по июнь ТЮЗ будет участвовать в московском фестивале «Играем вместе», проводимом при поддержке Фонда развития современного искусства.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.