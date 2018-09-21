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Татар-информ

3 октября 2019, 14:36

Культура

В казанском ТЮЗе пройдет режиссерская лаборатория современной детской пьесы

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Культура

В казанском ТЮЗе пройдет режиссерская лаборатория современной детской пьесы

Фото: Султан Исхаков

В новом сезоне театр организует пять проектов.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В казанском ТЮЗе будут организованы пять проектов, в частности, пройдет режиссерская лаборатория современной детской пьесы. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор театра Айгуль Горнышева.

В течение сезона будут проводиться программы «Самый театральный класс» и «Самая театральная семья». С декабря по май следующего года пройдет конкурс видеороликов совместно с комиссией по топонимике. С июня по июль запланирована режиссёрская лаборатория по сценическому воплощению современной детской пьесы для будущих постановок. 

«Сейчас мы ведем переговоры с Ниязом Игламовым (театральный критик — прим. Т-и), которого мы приглашаем куратором лаборатории», — сказала директор ТЮЗа.

 

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