Наркологи: Вопреки снижению алкоголизма в Татарстане рост алкогольных психозов не останавливается

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане растут случаи алкогольного психоза среди населения. Об этом рассказал внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Степан Криницкий на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В сравнении девяти месяцев в 2018 и 2019 году рост алкогольного психоза продолжается. 9,1 случая на 100 тыс. человек в 2018 году, 10,3 случая — в 2019 году. Наверняка цифры этого года перекроют цифры прошлого. Наметилось ухудшение ситуации», — отметил спикер.

Психиатр-нарколог добавил, что несмотря на рост алкогольного психоза наблюдается снижение алкоголизма по республике. По сравнению со статистикой по России в Татарстане случаи алкоголизма ниже на 22%.

Алкогольный психоз — это нарушение психического здоровья человека, развивается на пике запоя или на фоне похмельного синдрома, характеризуется наличием бреда преследования.

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