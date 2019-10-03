Стартовала региональная программа «Бизнес на селе»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Программа «Бизнес на селе» реализуется Университетом управления «ТИСБИ» при поддержке Правительства РТ и Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Исследование направлено на выявление и оценку перспективных рыночных ниш в 12 сельских поселениях муниципальных образований Республики Татарстан, относящихся к Альметьевской, Казанской и Камской агломерациям.

Целевой аудиторией исследования являются предприниматели и самозанятые, осуществляющие свою деятельность и зарегистрированные на территории Республики Татарстан, а также все граждане в возрасте от 14 до 60 лет, планирующие осуществление предпринимательской деятельности.

В рамках реализации региональной программы «Бизнес на селе» в Татарстане будут проведены круглые столы для тех, кто хочет открыть свое дело, а также для тех, у кого уже есть собственный бизнес, исследованы факторы развития предпринимательства на селе, разработаны коробочные решения по основным проблемам сельского бизнеса, организованы консалтинговые сессии и обучающие тренинги для предпринимателей и лиц, заинтересованных в развитии собственного бизнеса.

Для разработки мероприятий по активизации сельского предпринимательства преподаватели Университета управления «ТИСБИ» проведут мониторинг регулирования локального бизнеса на селе в таких муниципальных районах Республики Татарстан, как Арский, Сабинский, Кукморский, Мензелинский, Алексеевский, Чистопольский, Алькеевский, Апастовский, Буинский, Тетюшский, Заинский и Сармановский, по результатам которого выявят ключевые направления развития сельского предпринимательства и актуализируют их в соответствии с целями Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года (http://tatarstan2030.ru).