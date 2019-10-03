Путин поручил сохранить компенсации медработникам при увеличении окладов

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Увеличение оклада медработников не должно сказываться на размере компенсационных выплат. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на совещании в Московском Кремле, передает Радио Sputnik.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло», – сказал Путин.

Во время совещания министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о необходимости закрепить актом Правительства РФ долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55% с учётом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указах Президента РФ. По ее словам, завершение этой работы не позже апреля 2020 года позволит всем субъектам разработать «дорожные карты» достижения целевых показателей по оплате труда.



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