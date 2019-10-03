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Татар-информ

3 октября 2019, 16:24

Культура

В Казанском ТЮЗе представят постановку «Владимир Маяковский» и спектакль под открытым небом

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Культура

В Казанском ТЮЗе представят постановку «Владимир Маяковский» и спектакль под открытым небом

Фото: Султан Исхаков

Всего на новый сезон в театре запланированы показы 7 премьерных спектаклей.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казанском ТЮЗе в новом сезоне ожидаются семь премьерных спектаклей, в том числе постановка «Владимир Маяковский» и спектакль под открытым небом. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

Казанский театр юного зрителя откроет 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина в постановке режиссёра Ильгиза Зайниева 4 октября. Также в ТЮЗе запланирована премьера постановки «Зимняя сказка» режиссёра Туфана Имамутдинова, основанной на иллюстрациях Виталия Губарева.

«К 9 мая поставим спектакль “Иваново детство” по рассказу “Иван” Владимира Богомолова», — сказал главный режиссер ТЮЗа Туфан Имамутдинов.

 

Будет один бэби-спектакль, название которого уточняется, режиссера Лилии Ахметзяновой и постановка «Владимир Маяковский» режиссёра Туфана Имамутдинова.

«Мы поставим самое раннее большое произведение Маяковского под названием “Владимир Маяковский. Трагедия”, которое он написал, когда ему был 21 год, и сам поставил в цирке», — отметил режиссер.

Весной и летом состоится показ постановки «Бывшие люди» по рассказам Максима Горького от режиссёра и по совместительству артиста театра Ильнура Гарифуллина. Свою работу постановщик представит под открытым небом на заднем дворе театра.
Кроме того, режиссёр Александра Ловянникова из Москвы представит детскую новогоднюю историю, которая поставлена рамках Федерального проекта «Театры — детям».

 

 

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