Рустам Нигматуллин: За годы деятельности Росреестр РТ реализовал множество масштабных проектов

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Росреестр РТ реализовал большое количество масштабных проектов, важную роль в этой работе играло взаимодействие с муниципальными органами республики и государственными ведомствами. Об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на открытии заседания коллегии федеральной службы и Госкомитета по имуществу Беларуси, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Мероприятие прошло в столице РТ. В работе приняли участие замминистра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и председатель Госкомитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев. Рустам Нигматуллин отметил, что Татарстан с Республикой Беларусь связывают давние многосторонние отношения. Так, среди торговых партнеров республики Беларусь занимает четвертое место по торговому обороту. Основные проекты реализуются в области машиностроения, медицины и нефтехимии.

Спикер также отметил важную роль территориальных ведомств федеральных структур, оказывающих государственные услуги населению, в развитие экономики РТ. Так, уже 14 лет в республике действует комплексный проект «Электронное Правительство Республики Татарстан».

«Управление Росреестра по Республике Татарстан стало активным участником этой системы одним из первых среди федеральных органов. Сейчас 92% межведомственных обращений о предоставлении информации из Реестра недвижимости поступают в электронном виде», — подчеркнул первый заместитель Премьер-министра РТ.

По его словам, Управление Росреестра республики активно участвовало в создании сети МФЦ.

«Важным событием и для Татарстана, и для Росреестра станет открытие архивохранилища Росреестра Приволжского Федерального округа. В нем будут храниться от 33 до 65 млн. архивных дел», — обратился Нигматуллин к участникам, выразив благодарность за проделанную работу.

Также в Татарстане создано государственное бюджетное учреждение «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» — оно ведет учет пространственных данных единой региональной электронной картографической основы и каталога наименований географических объектов.

«Важное для республики направление в деятельности Росреестра — это государственный земельный надзор, в работе которого используется современное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул Нигматуллин.

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