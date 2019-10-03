Delivery Club в Казани могут оштрафовать на полмиллиона рублей за объявление себя «доставкой еды №1»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сервис доставки еды Delivery Club в Казани могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за некорректное объявление себя «доставкой еды № 1». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.

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Закон «О рекламе» регламентирует, что она признается недостоверной, если содержит «не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами». Delivery Club не представил никаких доказательств того, что является действительно лучшим сервисом по доставке еды, отмечают в УФАС по РТ.

В отношении сервиса возбуждено дело, на юридическое лицо может быть наложен штраф на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

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