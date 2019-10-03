Казанский ТЮЗ поедет на обменные гастроли и телемост с Волгоградским театром юного зрителя

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казанский ТЮЗ планирует пять гастрольных туров в новом театральном сезоне, в том числе обменные с Волгоградским театром юного зрителя. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

В октябре будут гастроли в Кирове на сцене Кировского государственного театра юного зрителя «Театр на Спасской», а в июне — в ТЮЗе Севастополя.

На период с февраля по март Казанский ТЮЗ представит в Московском театре Российской армии спектакль «Нос».

В сентябре 2020 года у Казанского театра юного зрителя запланированы обменные гастроли с Волгоградским ТЮЗом. «Мы продумываем не только обменные гастроли, но и телемост нашей труппы на сцене Волгоградского ТЮЗа и их артистов на сцене нашего театра. Это будет телемост дружбы и творчества», — отметила Айгуль Горнышева.

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