На МТФ-2019 обсудят таможенное администрирование электронной торговли

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Одним из ключевых мероприятий деловой программы Международного таможенного форума — 2019 (МТФ-2019) станет круглый стол об электронной торговле «E-commerce. Как администрировать качественно?».

«В ходе круглого стола, который состоится 25 октября в 14.00, планируется обсудить актуальные вопросы таможенного администрирования электронной торговли и автоматизации процесса уплаты таможенных платежей», — сообщили организаторы мероприятия.

Участники встречи рассмотрят мировые тенденции развития рынка электронной торговли и аспекты его регулирования, обсудят формирование новой модели интернет-торговли, а также механизмы цифровизации процессов оформления интернет-товаров и уплаты платежей.

Модератором дискуссии выступит телеведущая РЕН-ТВ и продюсер МИЦ «Известия» Елена Лихоманова. Также в мероприятии поучаствуют замдиректора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Никита Золкин, первый замгендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин, замначальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы России Михаил Числов, главы профессиональных ассоциаций и представители делового сообщества.

Напомним, форум пройдет 24-25 октября 2019 года в Центре международной торговли в Москве. В рамках мероприятия запланировано свыше 50 различных мероприятий, в том числе тематические сессии, круглые столы, презентации и мастер-классы, посвященные вопросам развития сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

От Татарстана в мероприятии поучаствуют ТАИФ и «Татспиртпром».

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