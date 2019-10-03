Коворкинг и стандарты бьюти-индустрии: самозанятые РТ предложили идеи для улучшения своей работы

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанские самозанятые хотят создать коворкинг с оборудованием, закупленным для чемпионата WorldSkills 2019, уточнить перечень правил для разных сфер труда и получать кешбэк с налога на профессиональный доход. Такие идеи они представили на встрече с представителями органов власти в «Точке кипения».

«Начинающие предприниматели сталкиваются с нехваткой оборудования и площадей. А коворкинг задаст высокий стандарт качества продукции, обеспечит самозанятых всем необходимым и даст клиентам гарантию того, что продукт произвели в надлежащих условиях. Так что выиграют все», — рассказал один из авторов инициативы, основатель GH Group Расиль Валеев.

Инициатива получила позитивную оценку и. о. уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Венеры Камаловой: «Я думаю, что с учетом наследия WorldSkills 2019, может быть, сможем реализовать этот интересный проект».

Наряду с этим самозанятые видят необходимость в законодательных изменениях — они хотят узаконить понятие «самозанятый гражданин», создать типовой договор и перечень видов деятельности, доступных в данном налоговом режиме. Кроме того, на встрече они узнали, как могут получить гарантии социальной поддержки.

«Фонд социального страхования занимается социальными выплатами, которые пока недоступны для самозанятых, — это пособия по рождению, уходу за ребенком и другие. Но наш фонд предлагает такой вариант как добровольное страхование. Заплатив один раз определенную сумму, они могут получить гарантии», — отметил заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров.

Некоторые самозанятые отметили, что у людей старшего и пенсионного возраста иногда возникают проблемы с новым налоговым режимом, которые поможет решить внедрение приложения для оплаты налога в банковские терминалы. Также предприниматели отметили, что хотели бы получать кешбэк с налога на профессиональный доход.

Ранее в Татарстане составили свод правил для самозанятых кондитеров. Теперь подобные рекомендации хотят создать и для работников сферы красоты — массажистов, косметологов, визажистов.

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