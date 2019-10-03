Межрегиональная выставка «Идель-Арт 2019» о переживаниях современности откроется в Казани

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 4 октября в Национальной художественной галерее «Хазине» откроется Межрегиональная академическая выставка «Идель-Арт 2019», тема: «Мегаполис», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Межрегиональная академическая выставка «Идель-Арт» состоится в Татарстане в четвертый раз. Выставка представляет культурный срез современных художественных практик на территории Поволжского региона – Самары, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани.



Темой проекта является призыв к художникам зафиксировать собственное переживание современности. В центре внимания – новизна повседневного существования, толпа, динамичное движение мегаполиса.



Перед авторами встала задача – художественно отобразить внутреннее переживание мегаполиса, признать его в качестве вполне законного источника художественного вдохновения.



Восприятие мегаполиса с разных точек зрения, пересечения образов, с его шокирующими красками и противоречивыми соседствами способствовало созданию интересных художественных произведений.

Выставка продлится по 4 ноября.



Начало запланировано на пять часов вечера.

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