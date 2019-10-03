(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). На видео попали последствия столкновения груженного землей грузовика с микроавтобусом под Казанью. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.
Как сообщают свидетели ДТП, авария произошла сегодня утром на дороге в сторону аэропорта.
От удара грузовик завалился на бок, а содержимое кузова оказалось высыпано на проезжую часть.
Микроавтобусу тоже досталось – у авто разбит передний бампер, лобовое стекло и капот. Неподалеку на дороге лежит человек, и очевидцы пытаются оказать ему первую помощь.
Причины аварии устанавливаются.