(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). На видео попали последствия столкновения груженного землей грузовика с микроавтобусом под Казанью. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Как сообщают свидетели ДТП, авария произошла сегодня утром на дороге в сторону аэропорта.

От удара грузовик завалился на бок, а содержимое кузова оказалось высыпано на проезжую часть.

Микроавтобусу тоже досталось – у авто разбит передний бампер, лобовое стекло и капот. Неподалеку на дороге лежит человек, и очевидцы пытаются оказать ему первую помощь.

Причины аварии устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.