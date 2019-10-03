WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 октября 2019, 22:24

Спорт

Волейбольный «Зенит-Казань» пригласили сыграть на клубном чемпионате мира

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Спорт

Волейбольный «Зенит-Казань» пригласили сыграть на клубном чемпионате мира

Казанский клуб постарается повторить успех двухлетней давности, когда подопечные Владимира Алекно выиграли этот турнир.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Казанский «Зенит» получил приглашение сыграть на клубном чемпионате мира, информирует пресс-служба волейбольного клуба.

«Приглашение стало неожиданным, но с положительной стороны. Мы его приняли. Время проведения турнира — с 3 по 8 декабря, место обсуждается», — сообщил директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов.

В этом году формат турнира сильнейших волейбольных клубов мира поменялся. Если раньше в нем принимали участие восемь клубов, то теперь количество команд сократилось до четырёх. Помимо казанцев за звание сильнейшего клуба мира поспорят чемпион Южной Америки «Крузейро» из Бразилии, лучший клуб Азии «Варамин» (Иран) и победитель европейской Лиги чемпионов — «Чивитанова» из Италии.

«Зенит-Казань» уже семь раз играл на клубных чемпионатах мира. В 2017 году казанцы выигрывали этот турнир. Два раза (2015, 2016) казанцы выходили в финал и оба раза уступали и дважды (2009, 2011) выигрывали матч за 3-е место.

 

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