В Казани будут судить главбуха детского центра, которая потратила деньги танцевального ансамбля

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани будут судить главбуха детского центра «Счастливое детство», которая потратила деньги танцевального ансамбля на свои нужды. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, с января 2014 года по апрель 2018 года главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский центр «Счастливое детство», используя свое служебное положение, путем завышения себе заработной платы и трудоустройства "мертвой души", для чего подделывала платежные документы, похитила более 8,5 млн рублей бюджетных средств», – рассказал агентству Галиев.

Кроме того, женщина похитила полтора миллиона рублей детского хореографического коллектива «Счастливое детство» и перевела деньги на свой счет. Таким образом, ущерб от действий главбуха составил 10 млн рублей.

Женщине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Присвоение». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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