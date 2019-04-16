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Татар-информ

3 октября 2019, 13:46

Культура

Казанский ТЮЗ откроет театральный сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка»

Культура

Казанский ТЮЗ откроет театральный сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка»

Фото: Александр Эшкинин/архив

Постановку режиссера Ильгиза Зайниева представят на сцене театра юного зрителя 4 октября.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Первым спектаклем нового сезона в Казанском ТЮЗе станет «Капитанская дочка». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор театра Айгуль Горнышева.

«ТЮЗ откроет 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина в постановке режиссёра Ильгиза Зайниева 4 октября», — сказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Произведение говорит о главных человеческих ценностях: чести, достоинстве и благородстве.

Работа над «Капитанской дочкой» началась в конце прошлого театрального сезона. В постановочную группу пригласили художника Надежду Скоморохову из Москвы и художника по свету Андрея Козлова из Рязанского театра драмы.

В постановке задействованы около десяти артистов. Народный артист РТ Михаил Меркушин, заслуженные артисты РТ Алексей Зильбер, Арсений Курченков, Дмитрий Язов, артисты Евгений Быльнов, Виталий Дмитриев, Ильфат Садыков, Камиль Гатауллин, Ильнур Гарифуллин, Елена Синицына и Полина Малых.

«Капитанская дочка» поставлена в рамках федерального партийного проекта «Театры детям». Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.

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