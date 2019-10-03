В Казани начались бесплатные кинопоказы для пожилых людей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Классику советского кинематографа смогут бесплатно посмотреть в октябре казанские пенсионеры в рамках российской акции «Школа здоровья», организованной активистами «Единой России». Бесплатные кинопоказы были поддержаны Центром гражданских инициатив и «Татаркино». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

«В афише любимые советские фильмы: “Москва слезам не верит”, “Верные друзья”, “Осенний марафон”, “Человек с бульвара Капуцинов”», – отметили в информационном центре. Все фильмы будут показаны в кинотеатре «Мир» бесплатно.

По словам руководителя регионального центра поддержки региональных инициатив Юлии Маниной, до конца октября пожилых казанцев также ждут бесплатные консультации у специалистов по питанию и здоровому образу жизни, мастер-классы, семинары, культурные и спортивные мероприятия. «Акция “Школа здоровья” проводится, чтобы пожилые люди получили возможность не только узнать что-то новое, но и пообщаться друг с другом», – уточнила Манина.

Напомним, акция «Школа здоровья» проводится в 34 регионах страны. Весь октябрь в работе Центра поддержки гражданских инициатив будет посвящён теме активного долголетия.

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