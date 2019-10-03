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Татар-информ

3 октября 2019, 21:14

Спорт

Гребцам Поволжской академии спорта осталось сделать шаг до чемпионства в Студенческой лиге

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Спорт

Гребцам Поволжской академии спорта осталось сделать шаг до чемпионства в Студенческой лиге

Cезон российской студенческой гребли завершится в Казани гонкой на классической дистанции в 2 км.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра в казанском Центре гребных видов спорта стартует серия мероприятий, завершающих сезон в российской студенческой гребле, сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта.

В соревнованиях примут участие порядка 500 студентов. Они будут выявлять сильнейших в трех турнирах: всероссийских соревнованиях по академической гребле, финальном этапе Студенческой гребной лиги и Студенческой регате-2019. 

«Кульминацией станет финальный этап Студенческой гребной лиги, в котором примут участие экипажи “восьмерок” из 35 вузов. В программе финала одна дисциплина — гонка на классической 2000-метровой дистанции», — говорится на официальном сайте Поволжской академии спорта. Предварительные и квалификационные заезды пройдут 5 октября, финалы – 6 октября.

Отметим, что экипаж «восьмерки» Поволжской академии спорта лидирует в общем зачете соревнований. Казанские студенты выиграли все три предыдущих этапа. На их счету 353 очка, что на 32 больше, чем у занимающей второе место команды Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

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