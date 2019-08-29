В Татарстане сахарная свекла выкопана почти с половины уборочных площадей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Татарстане сахарная свекла выкопана с 30,8 тыс. га, или с 48% уборочных площадей этой технической культуры.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, по состоянию на 3 октября в республике накопано 1 млн 328,8 тыс. тонн корнеплодов против 1 млн 272,7 тыс. тонн на аналогичную дату годом ранее.

«В республике выращен хороший урожай сахарной свеклы. На сегодня средняя урожайность составляет 431,4 ц/га, что на 82,6 ц/га больше показателя на эту дату прошлого года», — сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия министерства Фаргат Зиннатов.

По словам собеседника агентства, в трех муниципальных районах урожайность превышает 500 ц/га. Так, в Актанышском и Тетюшском районах собирают по 520 ц сахарной свеклы с гектара, в Заинском — 503 ц/га. В Тукаевском и Мензелинском районах урожайность этой культуры составляет 465 ц/га и 462 ц/га соответственно, что также превышает средний показатель по республике.

«Сегодня все три сахарных завода республики заняты заготовкой и переработкой урожая корнеплодов. По данным на 3 октября, заготовлено 705,7 тыс. тонн свёклы, что составляет 105,4% к соответствующему уровню прошлого года», — уточнил Фаргат Зиннатов.

При этом, по словам представителя министерства, с начала сезона переработано 498,4 тыс. тонн свекловичного сырья и выработано более 69,1 тыс. тонн сахарного песка.

На аналогичную дату прошлого года в республике было переработано 439 тыс. тонн сахарной свеклы и выработано более 64,5 тыс. тонн сахара. «В текущем году и урожайность, и темпы заготовки и переработки корнеплодов выше, чем в прошлом году», — резюмировал Фаргат Зиннатов.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в этом году валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне около 3 млн тонн против 2,1 млн тонн в 2018-м. Объем выработанного из свекловичного сырья сахара хватит не только для полного удовлетворения внутренней потребности республики в этом продукте, но и для реализации его в других регионах.

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