В Елабуге появится первый в Татарстане уличный объект современного течения science-art

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Елабугу отправились шесть художников модного направления современного искусства science-art, чтобы в конкурентной борьбе создать лучший эскиз для нового объекта, который украсит одну из улиц города. Событие анонсирует пресс-служба Министерства культуры РТ.

Первое в Татарстане произведение искусства в этом модном жанре будет находиться, согласно его законам, на стыке изобразительного творчества, научного и технического прогресса. Темой его обозначена роль человека в глобальном процессе нефтедобычи, поскольку инициатором создания арт-объекта стала компания «Татнефть». Идея будет реализована при участии санкт-петербургского Института исследования стрит-арта, который, к слову, воплощает также креативный проект по преображению городских улиц с помощью росписи торцов типовых домов и предприятий (муралов) «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске.

Организаторы подчеркивают, что объекты в жанре science-art крайне редки вне музеев и картинных галерей. В Елабуге это будет именно уличный «экспонат».

«Арт-объект будет установлен в парке “Чебурашка” ориентировочно весной следующего года», — уточнили по запросу корреспондента ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Сегодня художники-участники осмотрят место под будущий объект, познакомятся с достопримечательностями и особенностями города. Конкурсантами проекта стали Илья Шалашов, Дмитрий Каварга, Максим Свищев, Андрей Пунин (Санкт-Петербург), Сергей Соболев (Москва) и Федор Иванов (Москва).

Кураторами происходящего станут основатель Института исследования стрит-арта Полина Еж, известная по программе «Сказки о Золотых яблоках» в Альметьевске, архитектор московского бюро Nowadaysoffice Олена Гранкина и автор концепции ревитализации главного корпуса Ижевского оружейного завода и архитектурной сценографии в Центре Космонавтики и авиации на ВДНХ Полина Томи.

От самих елабужан участников будут направлять, консультировать и оценивать директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, замглавного архитектора города Ольга Никитина, старший научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Дина Ахметова.

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