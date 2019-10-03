Минниханов обсудил развитие кардиослужбы Татарстана с главой Национального медцентра имени Алмазова

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгением Шляхто, обсудив вопросы развития системы здравоохранения в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, встреча прошла в Доме Правительства РТ. «Участники встречи обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Татарстаном и Национальным центром имени Алмазова, в частности, в области развития кардиологической службы республики», – говорится в сообщении.

Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова был основан в Санкт-Петербурге в 1980 году. Центр является ведущим научно-лечебным учреждением страны, осуществляющим фундаментальные и прикладные исследования в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии, молекулярной биологии и генетики, клеточных, информационных и нанотехнологий.

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