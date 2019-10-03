(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Дело об избиении студента казанского колледжа в Азино дошло до суда, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 5 апреля возле одного из домов по улице Вагапова в Казани семеро молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет совершили нападение на 17-летнего парня. Молодого человека повалили на землю и нанесли не менее 85 ударов руками и ногами по различным частям тела», – уточнил Андрей Шептицкий.

Пострадавшего с многочисленными гематомами и сотрясением мозга доставили в больницу, а подозреваемых задержали. Им предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на камеры видеонаблюдения попало, как в Азино несколько молодых людей избивают парня.



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