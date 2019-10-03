Чистый салон и новые устройства обогрева: как в Казани готовят автобусы к зиме

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Автобусные предприятия Казани проводят подготовку общественного городского транспорта к осенне-зимнему периоду эксплуатации. При подготовке к холодам предприятия ремонтируют имеющиеся в салонах обогреватели, а также закупают новые.

«По окончанию работы на маршруте каждый автобус проходит через мойку — там проходят уборочные работы салона, моются полы, протираются подоконники, сиденья. Затем автобус отправляется на мойку через моечные щетки. В летний период в автобусах проводится дезинфекция салона автобусов», — рассказал главный инженер МУП ПАТП-4 Гусман Зиатдинов.

На автобусных предприятиях подготовка к осенне-зимнему периоду проводится ежегодно. К подготовительным работам относится обслуживание отопителей салона, кабины водителя, ревизия всех патрубков и рукавов, ремонт тормозной системы, проверка работоспособности радиаторов, также зимой устанавливаются дополнительные устройства обогрева.

«В прошлом году у нас были проблемы с газовыми автобусами, у них стояли алюминиевые радиаторы на отопителях, в процессе мы их заменили на медно-латунные. Так как у них выше теплоотдача, это позволило нам сделать автобусы теплее», — добавил Зиатдинов.

Стоимость медно-латунных отопителей в среднем составляет от 6 до 8 тыс. рублей, новое оборудование появилось на всех 37 предприятиях ПАТП-4.

«Ежедневно в Казани выпускается 787 единиц подвижного состава автобусов, из них 597 (76%) уже прошли техническое обслуживание. Подготовка включает в себя не только ремонт оборудования автобусов, но и [подготовку] водителей и кондукторов к работе в зимний период», — сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Он добавил, что сотрудники комитета выходят на проверку автобусов в преддверии массовых мероприятий, а также при смене сезона.

«Все автобусы на предприятии проходят технический контроль, он включает в себя проверку всех систем машин, работы тормозной систему, звуковых сигналов и отопление салонов. Если мы выявляем неисправности в автобусах, то они возвращаются обратно на техосмотр», — рассказал начальник отдела технического контроля МУП ПАТП-4 Алексей Радов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани к осенне-зимнему периоду готовы 76% городских автобусов. Автотранспортные предприятия ремонтируют и закупают дополнительные устройства для обогрева салона.

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