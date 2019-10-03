Специалистов Роспотребнадзора насторожило качество «стеклоомывайки» в Татарстане

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане за первое полугодие 2019 года проверили 26 образцов стеклоомывающей жидкости, в пяти случаях в «стеклоомывайке» обнаружили высокое содержание метанола. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ – главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

«Нас настораживает число нестандартных проб, которые мы имеем по исследованию на метанол из стеклоомывающей жидкости», — отметила спикер.

Она также добавила, что некачественная «стеклоомывайка» была обнаружена в пяти районах республики: Лениногорском, Нижнекамском, Мензелинском, Камско-Устьинском и Верхнеуслонском. При этом производители этих стеклоомывающих жидкостей расположены в других субъектах России: Нижегородской области, Удмуртии и Москве.

«Если вы видите реализацию спиртосодержащей не питьевой продукции в розничной торговле или так называемые „фанфурики“, а также если у вас есть сомнения по качеству стеклоомывающей жидкости, мы просим немедленно звонить по телефону „горячей линии“: 8(843)236-94-11», — сказала Марина Пяташина.

Она пояснила, что «стеклоомывайка» должна иметь запах. В ином случае высока вероятность высокого содержания в ней метанола.



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